Авито Авто: инструкция для водителей по действиям в первые 15 минут после ДТП

Как правильно вести себя сразу после аварии, чтобы не потерять страховую выплату и не испортить историю автомобиля, – на этот вопрос отвечает новая памятка от Авито Авто. Как сообщили в пресс-службе Авито, алгоритм включает пять ключевых шагов: обеспечение безопасности, проверка пострадавших, выбор способа оформления (европротокол, аварийный комиссар или вызов ГИБДД), фотофиксация и обмен данными, а также освобождение проезжей части без риска быть обвиненным в оставлении места происшествия.

Главные ошибки водителей – паника, неправильная установка знака аварийной остановки, отказ от вызова скорой при отсутствии видимых травм и съемка только повреждений без общего плана.

Руководитель продукта «Автотека» в Авито Авто Дмитрий Крылов советует не полагаться полностью на аварийного комиссара и всегда проверять документы перед подписанием, а также фиксировать дорожные знаки, разметку и следы торможения. Для быстрого оформления подходит европротокол, но только при двух участниках с действующим ОСАГО, без пострадавших и без поврежденной инфраструктуры. Максимальная выплата по европротоколу достигает 400 тыс. рублей при наличии фото и согласии сторон, а при отсутствии фото – не более 100 тыс. При этом подать документы в страховую нужно в течение пяти рабочих дней – нарушение срока ведет к отказу.

Если условия европротокола не соблюдаются, необходимо вызывать инспекторов ГИБДД, предварительно зафиксировав положение машин. После оформления участникам стоит отойти на обочину, но не покидать место ДТП – это грозит лишением прав на срок до полутора лет. В пресс-службе Авито добавили, что корректное заполнение документов важно не только для страховки, но и для будущей продажи автомобиля.

«Многие водители воспринимают ДТП как разовую неприятность, однако информация о происшествии остается в истории автомобиля и может повлиять на его дальнейшую продажу. Информация об авариях формирует историю автомобиля и в дальнейшем учитывается покупателями при проверке машины через специализированные сервисы, такие как Автотека. Поэтому важно внимательно относиться к оформлению происшествия и следить за корректностью всех документов», — подчеркивает Дмитрий Крылов.

Поэтому к фото- и видеосъемке, а также к записи контактов свидетелей стоит относиться максимально внимательно.