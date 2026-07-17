За последний год российские миллиардеры вывели за рубеж миллиарды долларов

Российские миллиардеры за последний год вывели за границу миллиарды долларов. Инвесторы переводят средства в криптовалюты, золото и недвижимость в странах Персидского залива.

Крупные российские бизнесмены вывели за рубеж миллиарды долларов. Причиной транзакций стали опасения за состояние экономики и бюджетные риски.

Ситуацию усугубляют случаи изъятия активов. Это порождает страх перед конфискацией капиталов и личным финансовым крахом, сообщает Bloomberg со ссылкой на сведениях от источников, знакомых с настроениями миллиардеров.

По данным агентства, вывод средств связан с беспокойством о банковской системе. Отток капитала подтверждают не только устные свидетельства, но также корпоративная отчетность и реестры сделок с недвижимостью. С начала года сумма выведенных средств исчисляется десятками миллиардов долларов.

Несмотря на санкционные ограничения, состоятельные граждане продолжают искать способы размещения капитала за рубежом. В последнее время их инвестиционные предпочтения изменились. В портфелях растет доля криптовалют, золота, зарубежной недвижимости и частных фондов. Наибольший интерес вызывают страны Персидского залива.