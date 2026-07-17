За месяц больше 150 АЗС в России выставили на продажу

На российском рынке активизировались продажи автозаправочных станций. За последний месяц появилось больше 150 объявлений.

В России фиксируется всплеск предложений по продаже АЗС. Объявления о реализации заправочных станций размещены на маркетплейсах и профильных сайтах компаний. За последние четыре недели их количество превысило полторы сотни. Стоимость активов варьируется от 1 до 150 миллионов рублей. Конечная цена зависит от локации, технического оснащения, срока эксплуатации и наличия франшизы.

В Уфе выставлена на продажу сеть из 13 станций. На объектах можно реализовать бензин, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Стоимость лота оценена в 350 миллионов рублей, пишет «ФедералПресс».

Продаются не только независимые заправки, но и объекты крупных компаний. Среди регионов с подобными сделками находятся Брянская, Курская, Самарская, Ивановская и другие субъекты.

Эксперты связывают желание владельцев избавиться от активов с проблемами на топливном рынке и ухудшением финансового положения. Президент Союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марат Муртазин пояснил, что сложности испытывают почти все частные АЗС страны. Их доля составляет около 60% от общего числа. Независимые операторы закупают нефтепродукты по высоким ценам. Это не позволяет обеспечить рентабельность бизнеса и конкурировать по цене с заправками вертикально-интегрированных нефтяных компаний.