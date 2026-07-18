С пятницы в России вступили в силу новые правила назначения пенсий

Министерство труда и социальной защиты утвердило новые правила назначения пенсий, которые вступили в силу с 17 июля 2026 года. Изменения направлены на упрощение процедуры оформления пенсионных выплат и сокращение бюрократических процедур.

Проактивное назначение пенсий

Многие социальные пособия в настоящее время уже назначаются в проактивном режиме. Власти самостоятельно выявляют граждан, которым положена та или иная помощь, и оформляют ее автоматически. В большинстве случаев получателю необходимо войти в личный кабинет на портале «Госуслуги», проверить сформированное заявление и указать банковские реквизиты.

С 17 июля 2026 года Социальный фонд распространил новый порядок на несколько видов пенсий. Страховая пенсия по инвалидности теперь назначается автоматически. Выплаты по случаю потери кормильца детям умершего, не достигшим 18 лет, также оформляются без заявления. Отдельные случаи назначения страховой пенсии по старости, например при переходе с пенсии по инвалидности или по потере кормильца, теперь также происходят в беззаявительном порядке.

Обычную страховую пенсию по старости по-прежнему оформляют по заявлению. Его можно подать за месяц до пенсионного возраста через портал «Госуслуги». Если в Социальном фонде есть все данные, пенсию назначат без личного визита. Для уточнений или досылки справок можно воспользоваться порталом или прийти в клиентскую службу фонда.

Автоматический перерасчет пенсий

Ежегодные индексации страховых пенсий с 1 января и социальных пенсий с 1 апреля проводятся автоматически. Перерасчет для работающих пенсионеров с 1 августа также не требует заявлений. Однако ранее некоторые изменения пенсии в индивидуальном порядке требовали обращения гражданина. Теперь они будут происходить автоматически.

При достижении 80 лет или установлении I группы инвалидности фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое без заявления. При увольнении с работы для отдельных категорий граждан также производится автоматический перерасчет. При изменении состава семьи у получателей пенсии по потере кормильца размер выплаты будет пересчитан автоматически.

Рожденные через ЭКО

В новых правилах появился пункт о детях, рожденных через 300 и больше дней после смерти отца. Речь идет о детях, зачатых с помощью ЭКО и замороженного биоматериала мужчины. Им назначат социальную пенсию по потере кормильца при соблюдении нескольких условий.

Суд должен подтвердить отцовство на основе анализа ДНК. Умерший являлся официальным супругом матери ребенка. Также необходимы доказательства того, что мужчина при жизни выразил намерение иметь детей. К таким доказательствам относятся согласие на применение репродуктивных технологий и договор с медицинской организацией.