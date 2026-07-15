Каждое четвертое парковочное разрешение в Петербурге получили многодетные семьи

Больше 31 тысяч льготных парковочных разрешений в Санкт-Петербурге было оформлено для многодетных семей.

В Северной столице продолжает развиваться система мер поддержки для многодетных семей. На сегодняшний день в городе действует почти 140 тысяч парковочных разрешений. Больше 31 тысячи из них оформлены для многодетных семей. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в мессенджере «Макс».

По его словам, льготное разрешение дает право на бесплатную парковку в платных зонах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов. Для семей с минимум четырьмя детьми предусмотрена возможность получить такие разрешения сразу на два автомобиля.

Вице-губернатор Северной столицы отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из ключевых приоритетов города. Данное разрешение помогает экономить семейный бюджет и делает городскую среду комфортной для жителей с детьми.