Бывший танцор Булановой попросил певицу не травить его семью

Экс-танцор заслуженной артистки России Татьяны Булановой обратился к певице с просьбой прекратить публичные упоминания о нем и его семье в негативном ключе.

В социальных сетях Берегуля попросил певицу не упоминать его и его семью в негативном ключе во время интервью. Он заявил, что за 25 лет работы с исполнительницей никогда не позволял себе резких высказываний о ней. Берегуля считает несправедливыми публичные упреки, которые теперь касаются не только его, но и близких.

Танцор подчеркнул, что уважает годы совместной работы, но просит оставить конфликт в прошлом и больше не возвращаться к этой теме. Сама Буланова пока не комментировала заявление бывшего коллеги.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как несколько танцоров покинули коллектив во время гастрольного тура. Из-за этого певице пришлось экстренно искать замену.