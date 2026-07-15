Петербург перекрывает центр чаще Нью-Йорка, но не получает от марафонов выгоды

Летний Санкт-Петербург стал похож на спортсмена, который никак не может закончить разминку. Центр города перекрывают с такой регулярностью, что жители уже перестали удивляться, а просто закладывают на дорогу лишний час.

Забеги в городе на Неве

Июнь и июль 2026 года выдались особенно щедрыми на марафоны, велозаезды и прочие спортивные праздники, которые превратили исторический центр в одну сплошную беговую дорожку.

Календарь перекрытий впечатляет. Еще 13 июня прошел «Экиден Санкт-Петербург 2026» — крупнейший командный марафон России, в котором участвовали более чем 2,4 тысячи человек. 4 июля настала очередь XXXV марафона «Белые ночи» — 20 тысяч участников, вечерний старт и список перекрытий, который занял несколько десятков улиц: от Конногвардейского бульвара до Дворцовой набережной, от Петроградской стороны до Смольной набережной. В том же июле в Ленобласти прошли Токсовский и Лемболовский веломарафоны.

Стоит отметить, что ранее вице-губернатор Борис Пиотровский в беседе с журналом «Москвичка» признавался, что бег является одним из его любимых занятий. При этом он сам предпочитает заниматься бегом в Курортном районе у Финского залива, а также на Крестовском и Елагином островах. Пиотровский

В дополнение к этому, он упомянул, что городские власти решили отказаться от проведения велосипедных гонок в центре города, мотивируя это решение «избыточностью» мероприятий в центральной части.

При этом сами жители центра к идее относятся не столь радостно и, наоборот, предлагают число марафонов в городе ограничить.

Против «Белых ночей» ранее выступили и жители Васильевского острова. Они пожаловались на перекрытия улиц и предложили на время забегов раздавать петербуржцам транспондеры для бесплатного проезда в эти дни.

А если прибавить к этому традиционные ограничения из-за ПМЭФ (2-6 июня) и Финансового конгресса Банка России (1-3 июля), то становится понятно: петербургский центр летом — это не город, а полигон для испытания нервов автомобилистов.

В Нью-Йорке марафон приносит 700 миллионов долларов

На Западе марафоны давно стали не просто спортом, а экономическим двигателем. Нью-Йоркский марафон приносит городу около 700 миллионов долларов ежегодно — туристы, включая 40 процентов участников из-за рубежа, приезжают с семьями, снимают отели, ходят в рестораны и по магазинам, рассказал в беседе с журналистами Business Insider высказывался генеральный директор New York Road Runners Роб Симмелькьяер.

Лондонский марафон в 2027 году планирует расшириться до 100 тысяч бегунов и принести британской экономике 400 миллионов фунтов, пишет BBC. Берлинский марафон, в свою очередь, генерирует прямую добавленную стоимость почти в 143 миллиона евро — и это только то, что тратят участники и их сопровождающие. В одном только Берлине 48 тысяч из 74 тысяч бегунов приехали из-за границы, пишет немецкая газета Bild.

Ни в одном мегаполисе мира, кажется, не перекрывают центр так часто и так надолго. В Нью-Йорке, например, марафоны проходят раз в год. В Лондоне — тоже. В Петербурге же беговые и велосипедные фестивали следуют один за другим, словно их цель — перекрыть все улицы по очереди.

В Петербурге бегут местные, а бизнес стоит в убытках

В Петербурге все иначе. Участники «Белых ночей» — в основном россияне, а иностранные туристы, если и приезжают, то в последние годы заметно реже. Традиционный турист из Европы практически исчез. Вместо толп иностранцев, которые снимают отели на неделю и оставляют тысячи евро в ресторанах, по центру бегают местные жители. Они не приносят городу 700 миллионов долларов — они приносят пробки, опоздания и убытки для бизнеса, которому и так несладко.

Рестораны и магазины в центре теряют посетителей, таксисты простаивают в заторах, а курьеры не успевают доставлять заказы. Власти рапортуют о спортивных достижениях, а горожане задаются вопросом: когда закончится этот бесконечный марафон перекрытий и можно будет спокойно доехать от дома до работы без приключений? В Нью-Йорке марафон — это золотая жила для города. В Петербурге — золотая жила для властей, которые любят создавать видимость активности, забывая спросить, а кому от этого вообще хорошо.

Но кто от этого выигрывает? Простые горожане — точно нет. Пробки становятся привычным фоном жизни, опоздания на работу и встречи — нормой. Бизнес, которому и без того несладко, терпит убытки. Рестораны и магазины в центре теряют посетителей, таксисты простаивают в заторах, а курьеры не успевают доставлять заказы.

Пока власти рапортуют о спортивных достижениях и рекордах, горожане продолжают стоять в пробках. И задаются вопросом: когда закончится этот бесконечный марафон перекрытий и можно будет спокойно доехать от дома до работы без приключений?