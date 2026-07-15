Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит покинула больницу после пересадки легких

Супруга наследного принца Норвегии Хокона Метте-Марит выписалась из университетской больницы Осло после операции по пересадке легких. Ее выписка совпала с освобождением сына Мариуса Борга Хойби, который будет отбывать оставшийся срок домашнего ареста в резиденции отчима.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит выписана из больницы после операции по пересадке легких из-за легочного фиброза. Диагноз был поставлен в 2018 году, а в последние месяцы болезнь обострилась.

Заведующий отделением респираторной медицины университетской больницы Осло Аре Хольм сообщил, что состояние принцессы оценивается как наилучшее из возможных. Ее реабилитация будет проходить под наблюдением врачей в ближайшие месяцы, пишет The Mirror.

В социальных сетях Метте-Марит поблагодарила доноров органов и назвала донорство даром жизни. Она также выразила благодарность врачам, медсестрам, физиотерапевтам и своей семье за поддержку.

В тот же день стало известно, что сын кронпринцессы от предыдущих отношений Мариус Борг Хойби освобожден из тюрьмы. В июне он был приговорен к четырем годам лишения свободы за изнасилование по двум эпизодам.

Теперь Хойби сможет отбывать оставшийся срок в доме отчима в Скагуме. Однако на его лодыжке будет электронный браслет. Адвокат Хойби заявил, что его подзащитный доволен таким решением. Он также будет участвовать в программе по предотвращению повторных правонарушений.