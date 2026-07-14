Суд отправил петербурженку на принудительное лечение за убийство младенца

В Санкт-Петербурге суд освободил от уголовной ответственности женщину, утопившую двухнедельного сына в тазу с водой. Фигурантке назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Калининский районный суд Петербурга вынес постановление по делу обвиняемой в убийстве новорожденного сына. По предварительным данным, 8 декабря 2025 года женщина находилась в квартире на улице Ушинского. Она поместила двухнедельного ребенка в таз с водой и удерживала его там, перекрыв доступ к кислороду.

Через два дня женщину арестовали. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд освободил женщину от уголовной ответственности. В качестве принудительной меры медицинского характера было назначено лечение в стационаре психиатрической больницы общего типа.