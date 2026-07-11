Петербуржцы жалуются на шум от тракторов под окнами в Центральном районе

Жители Центрального района Санкт-Петербурга пожаловались на шум и выхлопы от тракторов, которые подолгу стоят с включенным двигателем под окнами. Также горожане возмущены ночным вывозом мусора и громкими работами по благоустройству дворов.

Подписчики группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте» обратились к городским службам с жалобой на работу коммунальной техники.

Жители сообщают, что тракторы периодически подолгу стоят под окнами жилых домов с работающим двигателем, создавая шум и выхлопы. Один из инцидентов произошел на 5-й Советской улице. По словам петербурженки, техника простояла с включенным мотором больше получаса, а на вежливую просьбу выключить двигатель водитель не отреагировал.

«А как вам воздуходуй, который используют для уборки? Шум как от мотоцикла без глушителя», — подчеркнула подписчица группы. «Постоянная практика стоять во дворе-колодце с включенным двигателем, это каждый год. А еще не знаю, их ли дворники, но тоже мода: с утра засесть на клумбы под окнами и включать телефоны на полную громкость с музыкой, и сидеть бесконечно», — сообщила жительница Северной столицы.

Также горожане жалуются на ночной вывоз мусора в 3–4 часа утра на Полтавской улице, на шум от замены брусчатки и мойки дворов, которая длится по несколько часов.

«Я думала, это только у меня такой «дворик мастеров», — шум каждый день по нескольку часов. А оказывается, это такой своеобразный питерский вайб», — отметила одна из пользователей.

В одном из дворов на Конной улице работники сливали воду в люк вместо того, чтобы помыть территорию. Петербуржцы надеются, что это лишь единичные случаи, а не системная проблема.