Около 68% россиян готовы переплачивать за товары из вторсырья

Больше половины россиян готовы переплачивать до 20% за товары из вторсырья. При этом 63% уже делают выбор в пользу таких продуктов.

По данным опроса компании «Лемана ПРО», 63% респондентов предпочитают продукцию с содержанием вторичного сырья. Чаще всего покупают хозяйственные товары, их выбирают 65%. Пластиковые изделия приобретают 54%, а картонные 48%.

Главными мотивами для покупки экотоваров стали забота об окружающей среде и социальная ответственность. Однако 39% тех, кто не покупает такие товары, ссылаются на недостаток информации, а 32% не знают, где их можно найти.

Около 78% россиян сортируют отходы полностью или частично. Чаще всего сдают пластик и опасные отходы, а также стекло, бумагу и картон. Основным способом сдачи являются контейнеры на придомовой территории.

Главная причина отказа от сортировки связана с отсутствием таких контейнеров поблизости. По мнению опрошенных, повысить интерес к раздельному сбору поможет установка дополнительных контейнеров и пунктов приема, а также введение скидок или бонусов.