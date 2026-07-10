В пятницу из Пулково не вылетят по расписанию 14 рейсов

В Пулково задерживается вылет 12 рейсов, еще два отменены. Изменения в расписании затронули направления в Сочи, Калининград, Стамбул, Тегеран и другие города.

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, среди задержанных находится рейс FV 6563 «Аэрофлота» в Сочи, который перенесен с 8:15 на 12:15. Рейс N4 283 Nordwind Airlines в Калининград задержан с 9:50 до 19:40.

Рейс SU 6963 в Стамбул отложен с 10:05 до 12:05. Самолет U6 391 «Уральских авиалиний» в Калининград перенесен с 10:10 на 13:05. Борт под номером DP 537 «Победы» в Ставрополь задержан с 10:35 до 11:35.

Самолет с номером SU 6353 в Минеральные Воды от «Аэрофлота» отложен с 11:40 до 14:40. Рейс B2 2157 в Махачкалу перенесен с 13:20 до 15:50, а вылет самолета DP 6824 «Победы» в Шереметьево задержан с 14:30 до 15:15. Отправление рейса MRJ4876 Meraj Airlines в Тегеран отложен с 14:30 до 18:15.

Также были отменены два рейса «Аэрофлота» в Москву под номерами SU 6580 и SU 6098.