Вице-премьер Новак назвал ситуацию с топливом напряженной

Ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. Правительство рассматривает дополнительные меры для насыщения рынка, включая возможные ограничения на экспорт дизеля.

Вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной. Причинами данного состояния стали летний пик спроса и внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов.

По его словам, кабмин рассматривает дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами. Особое внимание в ведомстве уделяют топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов. На этих территориях сейчас активно идут сельскохозяйственные работы.

Ранее Новак сообщал, что в России есть достаточные объемы топлива, но ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. Он также говорил о возможном запрете на экспорт дизеля на несколько месяцев.

Напомним, что власти Ленобласти ведут переговоры с АЗС о продаже топлива в канистры до десяти литров. Однако в настоящее время решение не принято. Кроме того, представители ФАС возбудили дела против продавцов топлива в трех регионах из-за подозрений в сговоре и необоснованном повышении цен.