В Санкт-Петербурге задержали три тонны кунжута без анализов на сальмонеллу

В морском порту Санкт-Петербурга задержали три тонны черного кунжута из Индии. В документах груза отсутствовали результаты лабораторных исследований на сальмонеллу.

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию трех тонн продовольственных семян черного кунжута из Индии. Нарушение было выявлено в морском порту Санкт-Петербурга.

В ходе проверки специалисты ведомства установили несоответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза. В протоколах испытаний, приложенных к декларации, отсутствовали сведения о лабораторных исследованиях на наличие сальмонеллы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Представители ведомства добавили, что ввоз данной партии оказался запрещен в соответствии с действующим законодательством страны. Такое решение принято в рамках контроля за качеством и безопасностью импортируемых продуктов питания.