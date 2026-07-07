В России изменился перечень документов для получения пенсий

С 7 июля Социальный фонд России перешел на автоматический сбор данных для назначения пенсий. Изменения коснулись всех видов пенсионных выплат и направлены на повышение удобства для граждан.

Новый порядок оформления пенсий

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с РИА Новости сообщил, что приказ Минтруда вступил в силу 7 июля. Документ заменяет правила, действовавшие с 2021 года. Изменения направлены на повышение удобства граждан при реализации права на получение пенсии.

Новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ключевое изменение заключается в автоматизации процессов. Социальный фонд теперь самостоятельно запрашивает данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.

Какие документы нужны

Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах. Например, при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобятся только паспорт и СНИЛС. Для иностранцев дополнительно требуется подтверждение постоянного проживания в России.

При назначении пенсии по инвалидности нужны документы об установлении инвалидности и о периодах работы до ее наступления. Для пенсии ребенку по случаю потери кормильца необходимо свидетельство о смерти, подтверждение родства, данные о стаже и индивидуальном пенсионном коэффициенте умершего.

Военнослужащим-срочникам для пенсии по инвалидности нужны сведения о сроках службы. Приказ также урегулировал порядок выплаты социальных пенсий детям, рожденным после смерти отца, если отцовство установлено судом.

Кто получает социальную доплату

Если неработающий пенсионер получает доход ниже прожиточного минимума, ему назначают федеральную или региональную социальную надбавку. Она доводит пенсию до установленного уровня. На конец прошлого года такую поддержку получали около 6,5 миллиона человек. Из них 3,22 миллиона получали федеральную доплату, а 3,28 миллиона — региональную.

Условия досрочного выхода на пенсию

Представители Социального фонда сообщили, кто из граждан имеет право на досрочный выход на пенсию. В список входят многодетные матери, жители Крайнего Севера и приравненных территорий, педагоги, медицинские работники и творческие специалисты. По общим правилам в 2026 году пенсионный возраст составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.

Многодетные женщины могут выйти на пенсию раньше общего срока. Для матерей с тремя детьми пенсионный возраст снижен до 57 лет при условии воспитания каждого ребенка до восьми лет. Женщины с четырьмя детьми выходят на пенсию в 56 лет. Мамы пяти детей имеют право на пенсию в 50 лет. Основным требованием для всех категорий является воспитание детей до достижения ими восьмилетнего возраста.