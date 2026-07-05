До конца 2026 года в России разрешили топливо класса Евро-3

В России разрешили НПЗ выпускать бензин и дизель с повышенным содержанием серы до конца 2026 года.

Правительство разрешило нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам выпускать автомобильное топливо с временными отклонениями от требований технического регламента ЕАЭС. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 2 июля. Данная мера будет действовать до конца 2026 года.

Документ допускает производство и продажу бензина с массовой долей серы до 150 миллиграммов на килограмм, хотя норма технического регламента ЕАЭС составляет 10 миллиграммов. Также разрешены объемная доля ароматических углеводородов не более 42 процентов, монометиланилина не выше 1% и оксигенатов не больше 5 процентов. Для дизельного топлива установлен допустимый уровень серы до 350 миллиграммов на килограмм.

Разрешение распространяется только на предприятия, которые имеют свидетельство о регистрации лица, осуществляющего операции по переработке нефтяного сырья. Топливо предназначено исключительно для внутреннего рынка и не маркируется знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

Ранее представители Смольного заявляли, что ситуация с поставками топлива в Петербурге находится под контролем.