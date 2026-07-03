Ритейлеры объяснили отказ от касс самообслуживания большим количеством краж

Ритейлеры объясняют отказ от касс самообслуживания экономической неэффективностью из-за краж. При этом доля таких касс в некоторых сетях продолжает расти.

Некоторые супермаркеты начали убирать кассы самообслуживания из-за большого количества краж. Об этом сообщает Телеграм-канал «Околоритейл» на примере сети «Верный».

Официальные комментарии ритейлеров обычно сводятся к тому, что потери от воровства на таких кассах ниже затрат на содержание дополнительных сотрудников. Поэтому доля касс самообслуживания растет в разных сетях, от премиум-розницы до дискаунтеров.

Директор сети «Монетка» Ирина Смирнова заявила, что кассы самообслуживания не провоцируют рост краж. По ее словам, люди приходят воровать не из-за появления этих касс. Охранник не сможет остановить преступника, если тот решит украсть.

Смирнова отметила, что в регионах с тяжелой криминогенной обстановкой потери были зафиксированы даже при наличии охраны. На «забывчивых» покупателей в «Монетке» закладывают примерно 0,3% от выручки.