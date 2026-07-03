Мужчина получил тяжелые ожоги при попытке вырвать борщевик без защиты

Врачи Института Склифосовского в Москве спасли мужчину, который получил тяжелые ожоги при попытке вырвать борщевик без защитных средств. Пациент был госпитализирован с обширными поражениями рук, шеи и тела.

Мужчина попал в больницу с обширными ожогами рук, шеи и тела. Он пытался удалить борщевик без защитной одежды. Лечение проводили токсикологи и ожоговые хирурги. Врачи обработали раны, очистили организм от токсинов и наложили повязки. Пациент выписан в хорошем состоянии, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Специалисты напомнили, что сок растения содержит фуранокумарины, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету. Контакт вызывает покраснение и сильные химические ожоги с пузырями. Токсичность сохраняется даже в пасмурную погоду.

Ранее жители Санкт-Петербурга жаловались на заросли борщевика в разных районах. После скашивания сорняк появляется снова, а в некоторых местах цветет рядом с детскими площадками.