Продажа квартир в ЖК «Джойс» может принести MR Group больше 55 миллиардов рублей

Реализация всех квартир в элитном ЖК «Джойс» от MR Group может принести девелоперу 55,5 миллиарда рублей.

Продажа всех квартир в элитном ЖК «Джойс» от MR Group может принести девелоперу 55,5 миллиарда рублей. Строительство комплекса в районе Хорошево-Мневники оценивается в 33,9 миллиарда рублей. Прибыль компании за вычетом затрат превысит 21,6 миллиарда рублей.

На данный момент продано 52% квартир или 679 лотов из 1306. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2027 года. Общая площадь жилья достигает 81,8 тысячи квадратных метров.

В настоящее время 39,2 тысячи из них уже реализованы. Средняя цена квадратного метра элитной недвижимости составляет 679,5 тысячи рублей, сообщает abn.agency.

Эксперты отмечают, что прибыль группы «Мангазея» от ЖК «Назаре» по расчетам издания составит 42,1 миллиарда рублей. Этот показатель вдвое выше, хотя стоимость квадратного метра в «Назаре» ниже на 200 тысяч рублей. Также в проекте предусмотрены нежилые помещения площадью 6,7 тысячи квадратных метров.