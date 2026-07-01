После скандала с Долиной Верховный суд изменил правила возврата недвижимости

Верховный суд России изменил подход к возврату жилья, которое продали под влиянием мошенников. Теперь нижестоящие суды не смогут аннулировать сделки с недвижимостью если покупатель не знал о психологическом давлении на продавца.

Верховный суд России запретил нижестоящим инстанциям возвращать жилье продавцам, если мошенники принудили их к сделке. Единые подходы по таким делам сформировали по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.

При возникновении спора суд обязан проверить психическое состояние продавца на момент подписания документов. При доказанном обмане стороны возвращают друг другу полученное. При продаже квартиры, которая находится в совместной собственности бывших супругов, суды выясняют факт осведомленности покупателя об отсутствии согласия второго владельца. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, договор дарения аннулируют в случае его заключения для вывода имущества от кредиторов при банкротстве.

Новые правила потребовались после истории с недвижимостью Ларисы Долиной. Певица продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Позже она потребовала отменить сделку и заявила о мошенничестве. Суд встал на сторону покупательницы и обязал Долину освободить жилье. После этого в стране появились аналогичные случаи, когда люди пытались вернуть проданную недвижимость через подобную схему.