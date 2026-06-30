УФАС признало компанию «Гортоп» недобросовестным поставщиком

Санкт-Петербургское УФАС включило компанию «Гортоп» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года.

Поводом стал срыв контракта с подведомственным учреждением администрации Петродворцового района на оказание услуг по предоставлению легкового транспорта с водителем для служебных целей. Победителем закупки стало АО «Гортоп», однако условия контракта не были выполнены.

По условиям контракта услуги должны были оказываться по рабочим дням с 1 января по 31 декабря 2026 года. Однако с 4 по 29 мая работы не проводились. Подрядчик не уведомлял заказчика о каких-либо препятствиях. В итоге заказчик расторг договор и обратился в антимонопольную службу. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В ходе разбирательства подрядчик не предоставил доказательств объективных причин для срыва обязательств. В итоге антимонопольщики признали действия компании недобросовестными и включили ее в РНП. В течение двух лет организация не сможет участвовать в государственных закупках.