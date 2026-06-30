На российских дорогах изменят скоростные лимиты в 2027 году

В 2027 году на российских трассах могут появиться индивидуальные скоростные режимы в зависимости от состояния дорог и загруженности.

Министерство транспорта России начало разработку новых рекомендаций по скоростным ограничениям на дорогах. Ведомство предлагает гибкую систему. Так, максимальную скорость рассчитают индивидуально для каждого участка с учетом загруженности, состояния покрытия и близости к жилым зонам. Документ планируют утвердить в 2027 году, пишет 360.ru.

В Государственной думе отметили, что качество дорог растет, а скоростные режимы остались на уровне прошлых десятилетий. Это создает рваное движение. Также парламентарии указали на проблему временных знаков, которые не убирают после завершения работ.

Автоэксперт Максим Кадаков одобрил идею, но подчеркнул, что безлимитных трасс не будет. Вместо этого установят верхний порог скорости. По его словам, скорость можно повысить на новых участках, например на М-12, где сейчас лимит 110 километров в час.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр добавил, что перемены необходимы, но требуется полная инспекция дорог и знаков. Эти знаки часто устанавливаются без согласования с Госавтоинспекцией.