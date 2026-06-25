Долина проигнорировала первое заседание по делу о мошенничестве на 176 млн

Народная артистка России Лариса Долина не явилась на первое заседание Лефортовского суда по иску на 176 миллионов рублей к фигурантам дела о мошенничестве с квартирой. Слушание перенесено на 31 июля в связи с неявкой сторон.

Лариса Долина не пришла на первое заседание Лефортовского суда Москвы по иску к фигурантам дела о мошенничестве с ее квартирой. На слушании присутствовал только адвокат певицы, сообщает «Абзац».

Сама артистка, как и ответчики с их защитниками, заседание проигнорировала. Из-за неявки всех сторон суд перенес разбирательство на 31 июля 2026 года.

Долина подала иск против четырех мошенников, ранее осужденных за обман с ее недвижимостью. Певица требует взыскать с них свыше 176 миллионов рублей. Иск направлен против частников аферы, которые сейчас отбывают тюремные сроки.

Напомним, что летом 2024 года Долина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Певица продала свою квартиру и перечислила им вырученные 112 миллионов рублей. Позже артистка обратилась в суд, чтобы признать сделку недействительной и вернуть жилье.