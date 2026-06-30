Автобусы познакомят петербуржцев с туристическими маршрутами Коми

В Санкт-Петербурге запустили брендированные автобусы, которые расскажут пассажирам о туристическом потенциале Республики Коми и Северо-Запада России.

На центральные городские маршруты Петербурга №№ 7, 49 и 65 вышли брендированные автобусы проекта «КомиЛето». Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. По его словам, основная цель проекта заключается в знакомстве жителей и гостей Северной столицы с туристическими возможностями соседних регионов.

Организаторы хотят показать, сколько интересных и доступных мест расположено рядом с городом. Подобный межрегиональный проект реализуется впервые, хотя городской транспорт уже использовался для привлечения внимания к важным событиям, добавил Поляков в мессенджере «Макс».

Вице-губернатор Северной столицы подчеркнул, что в Год единства народов России укрепление связей между регионами приобретает особое значение. Республика Коми находится всего в двух часах полета от Петербурга, однако этот край обладает уникальной природой, богатой культурой и разнообразными туристическими маршрутами.

По словам Полякова, брендированные автобусы станут для многих приглашением познакомиться с Коми и начать активнее путешествовать по Северо-Западу России.