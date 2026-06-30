Журова назвала срок возвращении флага России фигуристам

Российские фигуристы скоро смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с NEWS.ru заявила, что возвращение российского флага на международные соревнования по фигурному катанию произойдет в ближайшее время. По ее словам, спортсменам необходимо принять нейтральный статус и обязательно участвовать в каждом крупном турнире. Это позволит завоевать дополнительные квоты на следующие Олимпийские игры.

Журова надеется, что до соревнований также допустят российских конькобежцев и шорт-трекистов. Она отметила, что завоевывать квоты предстоит в течение трех лет, и в каждой дисциплине изначально будет только по одному представителю.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Это решение касается сезона-2026/27. Отстранение длилось с 2022 года, исключение делалось только на время Олимпийских игр.