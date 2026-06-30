Новые данные подтвердили аномалии в поведении межзвездной кометы 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS продолжает вызывать вопросы у ученых. Объект возрастом до 12 миллиардов лет демонстрирует аномальный химический состав и поведение, которое некоторые исследователи называют неестественным.

Необычный межзвездный гость

Система телескопов ATLAS в Чили зафиксировала объект, движущийся по гиперболической траектории 1 июля 2025 года. Он пришел из-за пределов Солнечной системы. Это был третий подтвержденный межзвездный объект после Оумуамуа и кометы Борисова. Однако 3I/ATLAS оказался крупнее предшественников, а его поведение вызвало вопросы.

Аномальный химический состав

В июне 2026 года космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал прямой химический отпечаток объекта. Результаты изучения объекта были опубликованы в журнале Nature.

В составе кометы ученые обнаружили метан. Тот факт, что данное вещество появилось только после прохождения мимо Солнца, указывает на его нахождение глубоко под поверхностью.

Соотношение метана и воды оказалось намного выше, чем у большинства комет Солнечной системы. Это свидетельствует о формировании кометы в иной химической среде. Анализ изотопного состава показал, что возраст объекта может достигать 12 миллиардов лет. Комета сформировалась на заре существования Вселенной, то есть вдвое раньше Солнечной системы.

Загадка джетов

В марте 2026 года, когда комета приближалась к Юпитеру, гарвардский профессор Ави Леб заявил о симметричных струях газа, направленных к Солнцу. По его мнению, это напоминало работу двигателей. Официальная версия объясняла явление естественной сублимацией льда.

Однако Леб отметил, что струи были слишком организованными. Дело в том, что Три джета образовывали симметричную систему, колебались с периодом около семи часов и стабилизировали положение кометы в пространстве. Астроном Станислав Короткий указал, что телескоп Хаббл наблюдал объект всего несколько дней, и направленность струй могла быть случайной.

Сближение с Юпитером

Комета прошла на минимальном расстоянии от Юпитера, которое составило 53,6 миллиона километров. Вероятность такого сближения со случайной траекторией крайне мала. Леб заранее предсказывал возможность маневра у Юпитера и предлагал использовать зонд Juno для перехвата объекта.

Версия Садовника

Ави Леб выдвинул теорию о существовании межзвездного Садовника. По его словам, инопланетная цивилизация целенаправленно засевает космос семенами жизни.

Орбита кометы казалась слишком идеальной, потому что она прошла мимо максимального числа планет Солнечной системы. В выбросах объекта обнаружили сложные органические молекулы, включая метанол, который называют кирпичиками жизни.