Николай Цискаридзе раскрыл причину написания автобиографии

Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что написал автобиографию не по собственному желанию.

Цискаридзе в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что написал автобиографию не по собственному желанию. По его словам, без пандемии он никогда бы не взялся за книгу. Его заставили это сделать, потому что у всех было свободное время. Артист признался, что не верил в успех и считал свое творение никому не нужным. Однако книга оказалась востребованной у читателей.

Артист также поделился, что остается очень застенчивым человеком. Долгое время перед выходами на сцену он испытывал сильное волнение. При этом гораздо больший интерес у него вызывало все, что предшествовало спектаклю.

Ранее Цискаридзе сообщил о наличии у себя синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Этим он объяснил постоянную тягу к телефону и назвал такую зависимость распространенной проблемой современного общества.