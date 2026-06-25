Перед судом в Петербурге предстанет помощник мошенников за хищение 80 млн

В суд направлено уголовное дело обвиняемого в пособничестве дистанционным мошенникам. При содействии злоумышленника с января 2023 года по август 2024 года было совершено 106 хищений на сумму свыше 80 миллионов рублей.

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчину обвиняют в участии в организованной группе дистанционных мошенников. Фигурант предстанет перед Приморским районным судом.

Правоохранители установили, что обвиняемый и его сообщники за вознаграждение использовали свои банковские карты и мобильные приложения для перевода похищенных денег. Он также покупал сим-карты для создания фальшивых аккаунтов в мессенджерах. Данные учетные записи передавались мошенникам для обзвона граждан. В других случаях обвиняемый сам рассылал сообщения о якобы совершенных преступлениях или взломах на «Госуслугах».

С января 2023 года по август 2024 года при участии петербуржца было совершено 106 дистанционных хищений. Общий ущерб превысил 80 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В августе 2024 года сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность фигуранта и его подельника. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемый останется под стражей до вынесения решения.