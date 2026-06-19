Пробег вокруг Парка Победы стал финалом конкурса водителей троллейбусов

Церемонию закрытия конкурса водителей троллейбусов завершил торжественный пробег вокруг Парка Победы. Участники из 40 городов почтили память героев Великой Отечественной и СВО.

В Петербурге завершился XXII Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса». Церемония закрытия прошла на проспекте Гагарина у Парка Победы. Конкурс собрал 42 водителя из 40 городов России.

После торжественной части участники провели троллейбусный пробег «Героям прошлого, настоящего, будущего» вокруг Парка Победы. Мероприятие поддержал город-побратим Мариуполь. В пробеге приняли участие водители из Мариуполя, Донецка, Горловки, а также из Курска и Севастополя, включая участника СВО.

Конкурсная трасса была обустроена на проспекте Гагарина, который связывает Парк Победы и музей «Россия — моя история». Место проведения выбрано неслучайно. Дело в том, что Парк Победы хранит память о блокаде Ленинграда и цене Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» в мессенджере «Макс».

В год Единства народов России конкурс стал символом объединения общей истории, современности и новых вызовов времени. Участники почтили память павших в Великой Отечественной и в ходе СВО.