Петербуржцы пожаловались на уничтожение разнотравья во дворах

Жители Санкт-Петербурга обсудили последствия кошения травы во дворах города. Горожане отметили, что на Гатчинской улице после года без покоса выросло густое разнотравье с цветами, а после скашивания участок превратился в пустырь.

Что произошло во дворе на Гатчинской улице

Один из пользователей группы «Деревья Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что осенью 2024 года после многочисленных летних скашиваний на участке у дома на Гатчинской улице росла редкая трава и жидкие кустарники. Цветов практически не было. Летом 2025 года двор не косили совсем. Растительность поднялась густо и зацвела. Появились сныть, подорожники с листьями больше кисти руки, чубушники, мальвы. Осенью 2025 года трава была гуще и разнообразнее, чем годом ранее.

Весной 2026 года поднялось ровное разнотравье. В первых неделях июня зацвел высокий окопник. Кусты сирени тоже дали сочные синие цветы. Однако 12 июня 2026 года житель увидел скошенный пустырь вместо цветущего двора.

Мнения жителей

Одна из жительниц Петербурга оставила комментарий под постом. Она отметила, что газон представляет собой искусственно засеянный травяной покров. За таким газоном требуется постоянный уход. В перечень необходимых процедур входят регулярный полив, подсев семян на проплешины, рыхление почвы и внесение удобрений.

По словам горожанки, в городской среде под понятием газона часто подразумевают обычный луг, который просто скашивают с определенной периодичностью. Она считает, что при правильном подходе к стрижке травы и соблюдении нужной высоты результат будет намного лучше, чем хаотичные заросли с сорняками.

«У нас кругом и всюду под газоном понимают просто регулярно обкашиваемую луговину. Лужайка. По мне так, если ее правильно косить, то она куда лучше этих дебрей со снытью и лопухами», — пишет жительница Петербурга.

Другая петербурженка сообщила, что у них подстригли цветущую желтую акацию до половины. Теперь торчат колышки. Сирень тоже подстригли в цвету. Она задалась вопросом, почему собираются штрафовать людей за сорванную сирень, но не штрафуют за испорченные кусты.

«Борьба человечества с природой продолжается тысячелетия. Кто победит? Сколько цивилизаций сгинуло в этой борьбе? Дошла очередь и нас?» — отмечает горожанин.

Другие случаи в городе

В Ботаническом саду Петра Великого покос был начат в середине мая. Всем, кто помнит наши синие озера Пролески сибирской, должно стать очень грустно при этом известии», — подчеркнула петербурженка.

«У нас зацвели злаки, клевер, цикорий и все счастливы. Люди, собаки, шмели. И сердце боится, что скоро придут они- косари с бензином», — отмечает одна из комментаторов группы.

Дискуссия о газонах

Пользователи отметили разницу между газоном и разнотравьем. По их словам, газон требует регулярного ухода. Разнотравье растет само, привлекает насекомых и цветет.

Жители Петербурга жалуются на уничтожение цветущих растений и кустарников во время покоса. Они призвали пересмотреть подходы к уходу за зелеными зонами в городе.

Вопрос о балансе между эстетикой и сохранением биоразнообразия остается открытым. Некоторые горожане считают, что скашивание необходимо для поддержания порядка. Другие настаивают на сохранении естественной растительности.