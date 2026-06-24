Закон о домашнем насилии может остаться бумагой без социальных гарантий

Эксперт считает, что возврат уголовной ответственности за побои в семье не защитит жертв насилия без создания системы социальной поддержки.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru прокомментировал законопроект о возврате уголовной ответственности за побои в семье. С 2017 года первичные побои близких квалифицируются как административное нарушение. Авторы хотят ввести уголовное наказание независимо от повторности с лишением свободы до двух лет.

Сторонники закона настаивают на защите граждан независимо от места преступления. Сейчас за побои незнакомца грозит уголовный срок, а за аналогичные действия против жены только штраф.

Противники законопроекта опасаются, что инициатива отпугнет мужчин от брака в условиях демографического кризиса. По словам Якубовича, аргументы обеих сторон имеют под собой основания. Критики указывают на возможные злоупотребления, а сторонники напоминают, что похожие риски существуют и в других статьях уголовного кодекса.

Сама дискуссия обнажила серьезную проблему. Женщины не верят в государственную защиту, а мужчины боятся несправедливых обвинений. Пока общество продолжает считать насилие в семье внутренним делом, любой закон будет работать плохо, подчеркнул Якубович.

Эксперт отметил, что для решения проблемы необходимы кризисные центры, социальные выплаты, доступная юридическая помощь и системная работа с общественным сознанием. Без этих мер даже самый строгий закон останется формальностью.