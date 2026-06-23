Перед пропажей в тайге Ирина Усольцева не смогла опубликовать последние фото

Стало известно, почему пропавшая Ирина Усольцева не опубликовала фотографии с Минской петли.

Почему не было фотографий

Судьба семьи Усольцевых, которая исчезла в тайге Красноярского края, продолжает вызывать интерес пользователей в социальных сетях. Однако у многих из них появляется вопрос об отсутствии снимков из Кутурчинского Белогорья на страницах в социальных сетях пропавшей Ирины Усольцевой.

Одной из ключевых точек на маршруте потерянной семьи стала «Минская петля». Свидетели подтвердили, что Усольцевы посещали это место накануне похода.

Путь на смотровую площадку

Местные жители подтвердили, что «Минская петля» расположена недалеко от поселка Мина, по дороге в Кутурчин. Продавец магазина сообщила, что видовка находится в пешей доступности. Дорога до нее занимает всего 20 минут по хорошо проторенной тропе.

Путь наверх требует физических усилий, но его вполне может преодолеть даже ребенок. Это делает версию о самостоятельном прохождении маршрута пятилетней Ариной Усольцевой вполне реальной. Глава семейства обладал хорошей физической подготовкой и имел туристический опыт. Местная жительница видела пропавших на тропе. Она подтвердила, что мужчина нес дочь на руках.

С вершины открывается живописный вид на реку Мину и гору Ивановский Белок. В перспективе «Минская петля» может стать популярной туристической точкой. Местная жительница рассказала, что Ирина Усольцева просила ее сделать семейный снимок на смотровой площадке. Однако ни одна фотография так и не появилась в блоге, сообщает aif.ru.

Отсутствие связи

В селе Кутурчин связь практически полностью отсутствует. У сопровождающего Сергея, который пользовался услугами «Мегафона», связи не было совсем. Ирина Усольцева также являлась абонентом данного оператора. На протяжении всего путешествия она не могла выйти в Интернет или позвонить.

Новые поиски

Сотрудники Зеленогорского поисково-спасательного отделения выезжали в тайгу с 17 по 21 июня 2026 года. В поисках задействовали четыре человека и две единицы техники. За пять дней спасатели обследовали 51 квадратный километр горно-таежной местности. Пропавшая семья не найдена.

Спасатели выезжали по заявке следователей. Масштабные поиски возобновили 4 июня. В них участвовали около 80 человек.