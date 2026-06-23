Ученые нашли связь между взглядом в глаза и первым впечатлением

Канадские психологи проверили, как прямой взгляд во время живого общения влияет на формирование впечатлений и совместное внимание. Участники эксперимента смотрели в глаза собеседников в 70% времени, но это не улучшило точность оценки их личности.

Что изучали исследователи

Психологи из Университета Квебека и Университета Британской Колумбии провели исследование, чтобы проверить гипотезу о ключевой роли глаз в социальном познании. Участники взаимодействовали с незнакомыми людьми, оценивали их личность, а затем выполняли задание на совместное внимание. В эксперименте участвовали четыре подставных лица.

Половина из них носила очки с темными стеклами, скрывающими глаза, а у другой половиной очки были прозрачными. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Scientific reports.

Как проходил эксперимент

Каждый участник эксперимента общался с четырьмя разными людьми по отдельности. Все взаимодействия записывались через камеру, которая была встроена в очки собеседника. После каждой встречи участники оценивали личность партнера по методике Большой пятерки. Затем они выполняли компьютерное задание на определение направления взгляда. Его результаты позволили ученым измерить совместное внимание, то есть способность координировать внимание с другим человеком через слежение за его взглядом.

Что показали результаты

Участники смотрели в глаза собеседникам в 70% времени. На лицо в целом они обращали внимание в 81% случаев. На тело приходился всего 1% от общего времени наблюдения. Когда глаза были скрыты очками, частота прямого взгляда снижалась. Участники начинали отводить взгляд в сторону или переключаться на другие объекты.

Авторы предположили, что такое поведение является адаптивной реакцией на доступность социальной информации. Глаза служат богатым источником социальных сигналов, поэтому их блокировка снижает мотивацию смотреть на собеседника.

Взгляд и точность оценки личности

Исследователи также изучили точность формирования впечатлений о людях. Для этого они использовали модель социальной точности, которая измеряет два аспекта: понимание уникального профиля черт личности и соответствие типичному образу человека.

Средний уровень точности оказался статистически значимым. Однако прямая связь между взглядом в глаза и точностью оценки личности не подтвердилась. Те участники, которые чаще смотрели в глаза, не оценивали собеседников точнее других.

Аналогичный результат показало и общее время внимания к лицу. Этот вывод расходится с предыдущими исследованиями, где более пристальное внимание улучшало точность оценок.