В метро Петербурга могут снять ограничения на провоз виолончелей

В Санкт-Петербурге могут пересмотреть правила провоза багажа в метро, чтобы музыканты, студенты и ученики музыкальных школ могли перевозить виолончели без ограничений.

Участники заседания комиссии по транспорту Законодательного собрания Северной столицы рассмотрели обращение представителей музыкального сообщества. Музыканты, студенты и ученики музыкальных школ пожаловались на трудности с проходом в метро.

Проблема касается провоза виолончелей в специальных футлярах. Причиной сложностей стали действующие правила петербургского метрополитена, которые устанавливают строгие ограничения по габаритам ручной клади и перевозимого багажа. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа Петербурга.

По итогам обсуждения комиссия решила направить письмо вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову. Депутаты просят рассмотреть возможность внесения изменений в правила пользования метрополитеном.

Парламентарии предлагают разрешить платный провоз багажа увеличенного размера. По их мнению, такой шаг позволит музыкантам беспрепятственно перевозить виолончели.