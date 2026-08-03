Россиянам назвали условия начисления пенсионных баллов при средней зарплате

В 2026 году при средней зарплате 114–120 тысяч рублей у работника может сформироваться 4,6–4,8 пенсионного балла. Количество начислений зависит от официального дохода и объема страховых взносов, при этом закон ограничивает максимальное число баллов за год.

Юрист Дмитрий Матюшенков подтвердил обоснованность прогнозов о формировании пенсионных баллов в 2026 году. Так, при зарплате 114 тысяч рублей за год начисляется 4,592 индивидуального пенсионного коэффициента. При доходе 120 тысяч рублей этот показатель составляет 4,834 ИПК.

В беседе с 360.ru Матюшенков пояснил, что расчеты соответствуют нормам федерального закона «О страховых пенсиях». Баллы начисляются не за размер самой зарплаты. Основанием служит объем страховых взносов, которые уплачивает работодатель за своего сотрудника. Законодательство устанавливает максимальное количество коэффициентов за один год. Поэтому даже при высоком доходе сверх установленного лимита баллы не начисляются.

При работе по совместительству учитывается совокупный официальный доход сотрудника. Для некоторых категорий граждан действуют особые правила. Это касается военнослужащих по призыву, лиц, которые ухаживают за детьми, инвалидами или пожилыми людьми.

Прогнозы могут корректироваться в зависимости от нескольких факторов. Среди них изменение предельной базы для начисления взносов, темпы роста средних зарплат и индексация параметров пенсионной системы. Все эти показатели влияют на итоговое количество начисляемых баллов.