Кушанашвили назвал поступок Кейт Миддлтон примером для Лерчек

Телеведущий Отар Кушанашвили сравнил поведение блогера Валерии Чекалиной и Кейт Миддлтон, назвав поступок принцессы Уэльской образцовым. По его мнению, Кейт показывает, как нужно вести себя после болезни, тогда как Лерчек использует онкологию для пиара.

В социальных сетях телеведущий выражает сомнения в серьезности ее диагноза. Поводом для критики стала активная публичная жизнь блогера. Лерчек посещает тренировки, светские мероприятия и запускает новые бизнес-проекты.

Отар Кушанашвили провел параллель между поведением Лерчек и принцессы Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская после лечения от рака совершила восхождение на три высочайшие вершины Великобритании в рамках благотворительной акции. Телеведущий назвал поступок принцессы примером достойного поведения, а действия Лерчек он сравнил дешевым пиаром.

Ранее Кушанашвили проходил лечение в Центре Блохина. Он неоднократно заявлял, что активность инфлюенсера несовместима с заявленным диагнозом.

Напомним, что 31 июля Лерчек вынесли приговор по делу о выводе денег в ОАЭ. Суд назначил пять лет условного срока и штраф в размере 765 миллионов рублей. Адвокат отметил, что выплатить такую сумму за 60 дней невозможно.