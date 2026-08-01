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Астрологи рассказали о самых удачных днях знаках зодиака на выходных

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Эксперты дали рекомендации на выходные для всех знаков зодиака. По их мнению, суббота станет удачным днем для завершения дел, а воскресенье идеальным временем для новых идей, но без поспешных решений.

Астрологи составили прогноз на выходные 1 и 2 августа 2026 года. Специалисты предсказывают разные тенденции для каждого знака зодиака. В субботу Луна будет находиться в знаке Рыб, а воскресенье она перейдет в Овен.

В эти дни эксперты советуют не торопиться с новыми начинаниями. По их мнению, лучше завершить уже начатые дела и уделить внимание внутреннему равновесию. В субботу астрологи рекомендуют избегать крупных покупок и необдуманных решений после 17:00.

Астрологи рассказали о самых удачных днях знаках зодиака на выходных
Фото: abn.agency

Этот день подходит для возврата долгов, наведения порядка в доме и размышлений о личных границах. Воскресенье также неблагоприятно для новых знакомств и важных переговоров. Энергию специалисты советуют направить на завершение текущих дел.

Овен и Телец

Овнам астрологи рекомендуют провести субботу в кругу друзей или единомышленников. Возможно появление спонтанных идей и желания организовать активный досуг. В воскресенье специалисты советуют избегать споров и не форсировать события. Это поможет предотвратить эмоциональное истощение.

Тельцам выходные благоприятны для планирования семейного бюджета. В субботу эксперты рекомендуют проверить финансовые подписки и избавиться от лишних трат. Интеллектуальная работа принесёт хорошие результаты.

Близнецы и Рак

В субботу Близнецов будет тянуть к новым знаниям и путешествиям. В воскресенье возможны разногласия в деловой сфере и отмена предварительных договоренностей. Специалисты советуют тщательно проверять детали поступающих предложений и не поддаваться эмоциональным порывам.

Ракам в субботу стоит уделить внимание документам и счетам. Эксперты рекомендуют перед подписанием бумаг или переводом денег все перепроверить. Во второй половине дня возможны приятные перемены в личной жизни.

Лев и Весы

Львы в эти выходные будут чувствовать себя на подъеме. Суббота станет днем высокой активности и даст возможность вдохновить окружающих. Астрологи называют этот период одним из самых удачных для представителей данного знака.

Астрологи рассказали о самых удачных днях знаках зодиака на выходных
Фото: abn.agency

Весам суббота подходит для активной социальной жизни и свиданий. В воскресенье на первый план выйдет вопрос баланса в отношениях. Возможен шанс исправить ошибки недавнего прошлого, подчеркнули эксперты.

Дева и Скорпион

Девам в субботу важно сосредоточиться на повседневных задачах и внимательно относиться к деталям. Это время для наведения порядка на рабочем столе и завершения накопившихся дел. В воскресенье специалисты советуют воздержаться от покупок.

Скорпионов в субботу ждут живые и содержательные разговоры в кругу семьи. Они смогут произвести хорошее впечатление на окружающих и получить поддержку. Астрологи советуют не делать поспешных выводов.

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