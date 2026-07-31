В пригороде Белграда нашли тело пропавшей россиянки

Пропавшая в Сербии 25 июля россиянка найдена мертвой. Тело девушки обнаружили в чемодане на территории пригорода Белграда.

В пригороде Белграда обнаружен чемодан с телом молодой женщины. По предварительным данным, погибшей может быть 28-летняя россиянка. Перед тем как пропасть, девушка собиралась посетить ночной клуб. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить точную причину смерти.

По подозрению в совершении убийства задержаны несколько человек. Расследование уголовного дела продолжается. Знакомая погибшей в разговоре с 360.ru подтвердила, что найденные останки принадлежат именно россиянке.

Родственники и близкие начали сбор денежных средств для организации транспортировки тела на родину и проведение похорон. Мать девушки ранее сообщала, что последний раз дочь выходила на связь 25 июля. Погибшая приехала в Сербию на две недели для встречи с подругами.