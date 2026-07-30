Врач предупредила о рисках и осложнениях после инъекций ботокса

Уколы красоты могут обернуться шишками, гематомами и аллергическими реакциями. бы избежать серьезных последствий, специалисты советуют выбирать проверенные клиники и требовать сертификаты на препараты.

Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с 360.ru рассказала о случае, который произошел с жительницей Башкортостана. У пациентки после уколов ботокса на лбу появились шишки, которые не исчезали после приема антигистаминных средств.

По словам Егоровой, такие шишки могут иметь разную природу. Это может быть аутоиммунная реакция организма на токсин. Также возможны внутренние гематомы, возникшие из-за разрывов сосудов. Не исключен и вариант, что проблема связана с использованием комбинации различных препаратов.

Специалист отмечает, что визит к квалифицированному врачу не гарантирует полного отсутствия осложнений. Главные факторы риска связаны с применением несертифицированных препаратов и услугами косметологов, работающих без лицензии. В целях безопасности Егорова советует выбирать клиники с официальным статусом и удостоверяться в наличии специалиста в Федеральном регистре медицинских работников.