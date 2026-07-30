Дети-сироты получили квартиры с ремонтом на Богатырском проспекте после проверки

В Приморском районе Санкт-Петербурге шестеро детей-сирот получили квартиры с ремонтом на Богатырском проспекте. Ранее подрядчик нарушал сроки ремонта, но после проверки прокуратуры работы были завершены.

Сотрудники прокуратуры Приморского района Северной столицы проверили соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе проверки специалисты установили, что подрядная организация выполняла ремонтные работы.

Объектами стали шесть квартир специализированного жилищного фонда на Богатырском проспекте. Однако компания неоднократно нарушала сроки завершения ремонта, которые были предусмотрены контрактами. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

После вмешательства надзорного ведомства ситуация изменилась. Ремонтные работы были полностью завершены. Все шесть квартир предоставлены гражданам из числа детей-сирот.