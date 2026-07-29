Бастрыкин поручил проверить аварийный дом в поселке Понтонном

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки аварийного дома в поселке Понтонном. Здание находится в аварийном состоянии, несмотря на проведенный капитальный ремонт.

Следователи получили данные о неудовлетворительном техническом состоянии многоквартирного дома. Объект расположен в поселке Понтонном Колпинского района Санкт-Петербурга.

Здание на улице Варвары Петровой 1955 года признали аварийным и полностью непригодным для комфортного и безопасного проживания граждан. Жильцы дома постоянно сталкиваются с протекающей кровлей, затоплением подвальных помещений. В одной из квартир дома произошло обрушение потолка.



Ранее проведенные работы по капитальному ремонту не смогли исправить ситуацию. Все обращения жителей в уполномоченные инстанции остались без результата.

В результате была организована процессуальная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России Павлу Выменцу доложить о предварительных и окончательных результатах проверки и принимаемых мерах по защите прав граждан. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.