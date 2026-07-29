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Будет как в Японии? Какие катаклизмы грозят Петербургу

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Во вторник в районе префектуры Кумамото на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 16 километров. По последним данным СМИ, три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии, девять пропали без вести.

Япония — сейсмически активная зона, и землетрясения там случаются часто. Но климат меняется, и угрозы, которые раньше считались экзотическими для Северо-Запада, становятся реальностью для Петербурга. Редакция «Газеты.СПб» разобралась, что может угрожать городу в ближайшие годы и что нужно делать, чтобы не оказаться в ситуации японского города.

Наводнения: главная угроза города

Петербург строился как город, защищенный от наводнений, но дамба не решает проблему полностью.

За последние три века в Санкт-Петербурге заметно возросло количество наводнений, сообщила Роза Михайленко, возглавляющая управление экологии и систему предупреждения наводнений в Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга Минстроя РФ «Петербургскому дневнику».

За последние сорок лет зафиксировано 64 наводнения. В первые десять лет после возведения дамбы удалось предотвратить 26 из них. Комплекс защитных сооружений также эффективно справляется с устранением нефтяных и других химических загрязнений, контролируя потоки воды.

Первый заместитель главы Комитета по природопользованию Михаил Страхов заявил, что за последние три года объем собираемых донных отложений в городских водоемах увеличился в 3,5 раза, а количество мусора, извлекаемого с водной поверхности, выросло в 1,7 раза.

Климатологи выражают обеспокоенность тем, что уровень моря может подняться выше, чем предсказывалось ранее Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН. Согласно их оценкам, в течение следующих 75 лет уровень моря может вырасти на три метра, информирует TV2.

Эксперты, подготовившие доклад по этому вопросу, подчеркивают риски, связанные с тем, что МГЭИК недооценила возможные последствия. Организация прогнозирует подъем уровня моря к 2100 году, при условии сохранения текущей климатической политики, всего лишь на один метр.

Будет как в Японии? Какие катаклизмы грозят Петербургу
Фото: abn.agency

Торнадо: новая реальность для Северо-Запада

Торнадо в Ленинградской области еще несколько лет назад казались чем-то из области фантастики. Однако в 2021 году в Ломоносовском районе очевидцы засняли воронку, а в 2023 году смерч прошел в 50 километрах от Петербурга. Владимир Семенов, исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, указал на предстоящее увеличение числа и силы торнадо в связи с повышением температуры. Он подчеркнул, что ученые используют специальные индексы для оценки вероятности подобных явлений, отражающие количество скрытой энергии в атмосфере, способной преобразоваться в мощные вихри, пишет РБК.

Мария Ананичева, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, выразила мнение о возможном увеличении числа подобных явлений как в европейской, так и в азиатской частях России, но не на Дальнем Востоке и в Сибири, где климатические условия отличаются.

Мощные ливни и шквалистый ветер, которые летом 2025 года обрушились на Петербург, стали причиной поваленных деревьев, обрывов проводов и подтоплений. Синоптики объясняют это изменением циркуляции воздушных масс. В 2026 году в Ленинградской области 11 июля и ночью на 12 июля бушевал сильный ветер, который повалил более чем 500 деревьев. Энергетики продолжают устранять последствия и восстанавливать электроснабжение, сообщили в пресс-службе губернатора региона Александра Дрозденко.

Аномальная жара: Петербург перестанет быть городом дождей

Петербург всегда славился прохладным летом, но климат меняется. За последние три с лишним десятилетия средняя годовая температура в центральных регионах России увеличилась на 1,2 – 1,5 градуса, и особенно заметно это повышение ощущается зимой, сообщила РИА Новости кандидат географических наук, доцент кафедры экологии и зоологии Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова Ольга Гусева.

Согласно информации Всемирной метеорологической организации (ВМО), функционирующей при ООН, 2025 год оказался среди двух или трёх самых тёплых лет за всю историю наблюдений. Однако, абсолютный рекорд по температуре принадлежит 2024 году. Эти данные были представлены в докладе «Состояние глобального климата» за 2025 год, который вышел 23 марта.

Продолжительные периоды аномально высокой температуры становятся для Санкт-Петербурга все более характерным явлением. За последние десятилетия их число выросло почти втрое по сравнению с предыдущими климатическими циклами. Если раньше подобные явления не считались типичными для Северо-Запада, то сегодня они становятся значимым риском для мегаполиса.

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС заявил заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский. Он подчеркнул, что вместе с этим растет и нагрузка на систему здравоохранения. Эксперты обсудили, как нестабильность погодных условий отражается на самочувствии людей.

Аномальная жара приводит не только к дискомфорту, но и к реальным проблемам. Асфальт плавится, поезда замедляют движение из-за возможной деформации рельсов, а система кондиционирования в домах и общественных зданиях не справляется. В 2024 году из-за жары в Петербурге было зафиксировано несколько случаев тепловых ударов.

Будет как в Японии? Какие катаклизмы грозят Петербургу
Фото: abn.agency

Ураганы и штормы: регулярная угроза

Штормовые ветры в Петербурге не редкость. За период с 9 по 15 октября в 2023 году в Петербурге из-за сильного ветра в парках и городских лесах упало 200 деревьев. Об этом сообщал Комитет по благоустройству в отчете о последствиях циклона «Ральф».

В 2025 году в Санкт-Петербурге из-за шторма и повышения уровня воды в Финском заливе подтопило прибрежные зоны, включая пляжи, сообщил председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Из-за шторма и резкого подъема уровня воды в Финском заливе произошло подтопление прибрежных территорий от Сестрорецка до поселка Ушково, написал он в Телеграм-канале. Под водой оказались пляжи «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи», «Ласковый», «Чудный», «Комаровский», «Золотой» и «Детский».

За последние четверть века в России число опасных природных явлений возросло вдвое. Об этом на пресс-конференции заявил Роман Вильфанд, возглавляющий Гидрометцентр России, в преддверии Климатического форума российских городов.

По словам специалиста, аналогичные тенденции наблюдаются и в других странах. По информации Всемирной метеорологической организации, за последние полвека количество опасных природных явлений выросло в четыре раза.

Будет как в Японии? Какие катаклизмы грозят Петербургу
Фото: abn.agency

Что делать

Природные катастрофы в Петербурге перестают быть редкостью. Городу нужно адаптироваться, но для этого необходима серьезная перестройка городского хозяйства. Как писала Мойка78, существующие строительные нормы и стандарты городского хозяйства не рассчитаны на стихийные бедствия, которые становятся регулярными.

Что нужно укреплять в первую очередь:

— Ливневую канализацию. Она не справляется с объемом осадков, и это приводит к подтоплениям.

— Столбы и опоры линий электропередач. Штормы и ураганы валят их десятками, оставляя целые районы без света.

— Кровли и фасады зданий. Ветровые нагрузки растут, а многие дома не рассчитаны на такие порывы.

— Системы энергоснабжения. Провода должны быть защищены от падения деревьев и веток.

Пора пересматривать строительные нормы с учетом новых климатических реалий. Дома, дороги, мосты и инженерные сети должны проектироваться с запасом прочности. Также необходимо разработать систему оперативного реагирования, которая позволит быстро устранять последствия ураганов, наводнений и штормов.

Пока этого нет, Петербург рискует оказаться в ситуации, когда каждое стихийное бедствие будет заставать город врасплох. А опыт Японии показывает, что природа не прощает пренебрежения к угрозам. Даже если они кажутся далекими.

Ранее «Газета.СПб» писала, что ученые прогнозируют смену климата в Петербурге и чиновникам города на Неве, возможно, стоит начинать задумываться о последствиях.

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