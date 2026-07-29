Медведев поручил бороться с фейками о мобилизации через разъяснительную работу

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил усилить разъяснительную работу среди населения, чтобы противодействовать ложным вбросам о мобилизации. Он отметил, что люди должны понимать истинную ситуацию и не поддаваться дезинформации.

Дмитрий Медведев выступил на заседании межведомственной комиссии Совет Безопасности России. Повестка встречи касалась комплектования Вооруженных сил военнослужащими по контракту. Зампред Совбеза призвал усилить разъяснительную работу среди населения. Он подчеркнул необходимость доносить до граждан объективную информацию и противостоять ложным вбросам. Речь идет о слухах, связанных с якобы готовящейся мобилизацией, пишет ТАСС.

Медведев поручил уделить особое внимание этой задаче полномочным представителям президента в федеральных округах. К работе также подключились главы регионов, представители Минобороны и других ведомств.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о повышении штатной численности Вооруженных сил. Количество военнослужащих увеличится на 25 тысяч человек. Такое решение связано с созданием военно-строительных подразделений.