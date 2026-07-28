Лерчек могут перевести под домашний арест из-за поездки в Петербург

Прокуратура ходатайствует о переводе Валерии Чекалиной под домашний арест после того, как блогер приобрела билеты на поездку в Санкт-Петербург.

Представители прокуратуры требуют ужесточения меры пресечения для Валерии Чекалиной. Поводом послужили действия блогера, которая купила билеты на поездку в Петербург, пишет ТАСС.

По мнению прокуратуры, это ставит под сомнение ее намерение добросовестно соблюдать ограничения и своевременно являться в суд. Также надзорный орган допускает, что обвиняемая может попытаться препятствовать расследованию. В свою очередь, представители НМИЦ онкологии имени Блохина подтвердили, что состояние здоровья Чекалиной позволяет ей участвовать в заседаниях.

Ранее в Гагаринском районном суде Москвы сменился судья по делу блогера. Материалы передали федеральному судье Алишеру Ларину. Причина замены не уточняется.