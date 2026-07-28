Композитор Раймонд Паулс объявил о прекращении концертной деятельности

Народный артист СССР Раймонд Паулс объявил о прекращении концертной деятельности. При этом композитор поделился планами показать публике молодую певицу.

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил о завершении концертной деятельности. Музыкант заявил, что больше не выступает и не планирует давать концертов.

Паулс в беседе с ТАСС также посоветовал некоторым коллегам последовать его примеру. При этом он отметил, что у него остались нереализованные творческие замыслы. Композитор хочет показать публике новую певицу, но для этого ему необходимо встать на ноги.

Напомним, что Паулс написал музыку к сотням песен. Среди его партнеров по сцене были Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. Музыка композитора сочетает джаз, эстрадную классику, блюз и латышский фольклор.

В конце 1980-х и в 1990-х годах Паулс занимал пост министра культуры Латвии. Больше 60 лет он прожил в браке с супругой Ланой. Она скончалась в августе 2023 года. У композитора есть дочь и внуки.