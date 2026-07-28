В Петербурге задержали партию какао-бобов с переносчиком холеры

В Санкт-Петербурге «Зенит» начал новый сезон с кадровыми интригами и финансовыми ограничениями. Еще зимой клуб перешел в «режим экономии».Это подтвердили и Андрей Аршавин, и Сергей Семак. Сокращения коснулись административных департаментов, хотя первая команда пока не пострадала, пишет «Деловой Петербург». Однако главное изменение — отмена практики, когда лично председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер согласовывал дополнительные кредиты на дорогостоящие трансферы. Теперь клуб должен жить строго по средствам.Но есть одна деталь, которую в «Зените» пока не учли. С точки зрения пиара, возможно, наступил идеальный момент для того, чтобы футболисты начали вести блоги о своей «экономии». Многомиллионные звезды, которые зарабатывают сотни тысяч евро в месяц, могли бы рассказывать подписчикам, как они тоже начали экономить на всем. Как, собственно, и их болельщики. Как те...