В Петербурге задержали партию какао-бобов с переносчиком холеры

В морском порту Санкт-Петербурга была выявлена зараженная партия эквадорских какао-бобов. В итоге ввоз продукции весом свыше 100 тонн на территорию России был запрещен.
Сотрудники Россельхознадзора в морском порту Петербурга проверили партию какао-бобов из Эквадора. Общий вес груза превышал 100 тонн. В ходе карантинного фитосанитарного контроля специалисты нашли живое насекомое. Оно напоминало опасный карантинный объект по внешним признакам.
Лабораторные исследования Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили заражение многоядной мухой-горбаткой. Ввоз продукции на территорию России запретили. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Представители ведомства отметили, что многоядная муха-горбатка входит в перечень карантинных объектов ЕАЭС. Насекомые быстро распространяются через транспорт, людей и животных. Взрослые особи переносят холеру, а личинки представляют опасность для здоровья людей и животных.