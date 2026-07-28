Пенсионерка из Петроградского района отсудила 266 тысяч за падение на наледи

Жительница Петроградского района Санкт-Петербурга отсудила 266 тысяч рублей у управляющей компании за падение на наледи.

Сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению 85-летней жительницы Северной столицы. Специалисты установили, что вечером 12 января 2025 года женщина поскользнулась на наледи и упала у одного из подъездов дома на улице Куйбышева.

В результате падения пенсионерка получила перелом обеих лодыжек правой голени, испытала сильную боль. Травмы стали серьезным препятствием для поддержания прежнего образа жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Проверка показала, что несчастный случай произошел из-за ненадлежащей уборки территории управляющей компанией. Прокурор Петроградского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу пострадавшей 266 тысяч рублей.