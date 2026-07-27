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Эксперт предупредила о главных ошибках при использовании нейросетей в семье

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Нейросети способны стать персональным репетитором для школьника и помощником в организации семейных дел. Однако специалисты советуют использовать нейросети как инструмент, а не замену человеческому участию.

Эксперт по искусственному интеллекту Светлана Видакас в беседе с RuNews24.ru рассказала о роли нейросетей в повседневной жизни семьи. По ее словам, технологии берут на себя часть интеллектуальной рутины. Такой подход освобождает время для общения с близкими.

По словам специалиста, нейросеть способна решать множество задач. Она составляет меню на неделю с учетом бюджета, аллергий и времени на готовку. Также система генерирует список покупок. ИИ помогает координировать расписание, находить пересечения в планах и предлагать удобный график. Для путешествий он собирает маршрут, рассчитывает расходы и помогает собрать чемодан.

В образовании нейросеть выполняет функции репетитора, подчеркнула Видакас. Она объясняет сложные темы на примерах и проверяет знания. Бытовые вопросы тоже можно делегировать ИИ. Среди них инструкции к технике и подготовка детских праздников.

Однако эксперт предупредила, что нейросеть остается инструментом, а не заменой человеку. Вопросы воспитания, здоровья и финансов требуют личного участия. Решения в этих сферах не стоит перекладывать на искусственный интеллект.

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