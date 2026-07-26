Вкладчикам рассказали о реальной доходности депозитов

Центробанк объяснил вкладчикам, почему депозиты не могут стать источником пассивного дохода. По мнению регулятора, вклады предназначены для сохранения сбережений, а не для обогащения.

Регулятор обратил внимание граждан на функциональное назначение банковских вкладов. По словам представителей ЦБ, депозиты не должны восприниматься как инструмент для получения дохода без трудовой деятельности. Основная задача таких продуктов заключается в защите накоплений от обесценивания. Эту позицию ведомство последовательно отстаивает уже не первый год.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в эфире Радио РБК назвал слухи о заморозке вкладов абсолютным абсурдом. Он подчеркнул, что депозиты остаются инструментом защиты сбережений от инфляции, но не способом обогащения.

В 2015 году первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что доходность по вкладам должна лишь компенсировать потери от инфляции. По его словам, финансовая система обязана обслуживать реальный сектор экономики, а не создавать условия для слоя рантье, живущих на проценты.

Номинальная ставка и реальная доходность отличаются друг от друга. Реальная доходность рассчитывается как номинальная ставка минус инфляция. При ставке 15% и инфляции 12% реальный прирост составляет всего 3%. В некоторые годы реальная доходность становится отрицательной. Номинал растет, но покупательная способность падает. Именно этот разрыв делает вклады непригодными для полноценного пассивного дохода.

Экономическая логика регулятора строится на макроэкономическом расчете. В стране ощущается дефицит рабочих рук. Если бы проценты по вкладам позволяли жить без работы, часть населения покинула бы рынок труда.