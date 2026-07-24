Лимитированный «Подорожник» ко Дню ВМФ презентовали на крейсере «Аврора»

Лимитированный «Подорожник» ко Дню ВМФ представили на борту крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге. Карта посвящена морской истории России, церемония прошла с участием руководства флота и города.

На крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге прошла презентация лимитированной транспортной карты «Подорожник». Ее выпустили к 330-летию Военно-Морского Флота России. Организаторами выступили СПб ГКУ «Организатор перевозок», Главное командование ВМФ и Администрация Северной столицы.

В церемонии участвовали заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Владимир Воробьев, председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин, директор «Организатора перевозок» Виталий Войнов, ветераны флота и представители молодежных организаций.

Центральным моментом стала символическая активация первой юбилейной карты. Ее провели через транспортный валидатор под аккомпанемент военного оркестра. Дизайн проездного отражает морскую историю России и подчеркивает статус Петербурга как морской столицы. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» в мессенджере «Макс».

В рамках церемонии Главному командованию ВМФ передали коллекцию карт «Подорожник». Они посвящены историческим датам и судоходству Северо-Запада.

Директор «Организатора перевозок» Виталий Войнов отметил, что выпуск карты является данью уважения морской мощи страны и вкладом в сохранение памяти о традициях. Старт продаж новой лимитированной карты назначен на 26 июля. Ее можно будет приобрести в кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов.